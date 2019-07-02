Массовое отравление в детском лагере в Коблево: 16 детей остаются в больнице

Дети говорят, в столовой им давали протухшие продукты

16 детей, отравившихся в лагере в Коблево, все еще в больнице. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба. Туда же прибыли и "Сегодня". Что мы увидели – смотрите.

Второй день подряд 16 детей держит в постели острый гастероколит. Всех госпитализировали из детского лагеря.

"Дети с легким отравлением остались на базе, им оказывали помощь в медпункте. У остальных детей в динамике состояние намного лучше", – рассказывает инфекционистка Березанской районной больницы Тамара Воронкова.

Воспитанникам лагеря стало плохо после обеда в столовой. На слабость, понос и тошноту пожаловались воспитателям, те проигнорировали жалобы, говорят дети.

"Вожатой сказал. В медпункте никого нету или врач спит. Звонили родителям, родители директору", – говорит пострадавший Денис Огейко.

Дети говорят, в столовой им давали протухшие продукты.

"Подозрение у меня есть или на кашу утреннюю или на йогурт – он был с комками и горький, я съел ложку и выплюнул", – вспоминает пострадавший Кирилл Олешко.

"Йогурт, он был похож на испорченный", – добавляет Денис Огейко.

"Мы не ели посторонние вещи из каких-либо магазинов, у нас не было доступа", - заверяет пострадавший Полина Николаенко.

Санврачи начали проверку. Но лагерь работает. В нем сейчас – 330 детей льготных категорий.

"Принимались смывы, анализы на химию. Результаты анализов мы ждем, как и родители. С промежутком 72 часа будет известно, откуда это взялось", – поясняет директор оздоровительного лагеря Елена Поклад.

Двери столовой, на которую жаловались дети, открыли журналистам не сразу.

Заведующая столовой уверяет, их продуктами дети отравиться не могли.

"Они ели много креветок, йогурт все взяли на анализ, 4 службы – он свежий был", – заверяет заведующая столовой Вера Ильчук.

На первом этаже спального корпуса просто из окна продавали сладости, но дети говорят, перед визитом "Сегодня" его закрыли.

"Отсюда продавалось, и когда вы приехали – двери закрыли, шторы сделали, чтобы не видно было, что там есть товары. Большинство товаров были просроченные примерно на месяц", - рассказывает Дмитрий Хопта, который отдыхает в лагере.

И проверяющим чудо-буфет директор не показала. Как и условий, в которых живут подопечные. Дети говорят, кроме невкусной еды, вокруг антисанитария. Показывают, на чем спят, где моют руки и с чего пьют воду.

Вещи положить негде. Все пожитки воспитанники хранят в чемоданах.

Смена продлится до 14 июля. Но не все воспитанники останутся. После скандала с отравлением родители стали забирать детей домой.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге девочка оказалась в реанимации с подозрением на ботулизм. Семья отравилась, купив рыбу в одном из супермаркетов города.

Также сообщалось, что в Черкасской области в кафе отравились 12 человек. В результате проверки в заведении нашли много нарушений.

Напомним, ранее врачи напомнили о том, что основными мерами профилактики ботулизма, который несет смертельную опасность, является соблюдение культуры потребления пищи и технологии ее приготовления.

"Кипячение блюда в течение 10 минут уничтожит не только токсин ботулизма, но и все другие патогенные микроорганизмы", – подчеркнули медики.

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