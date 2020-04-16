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Мэр Николаева о зараженной COVID-19 шестилетней девочке: "Можно сделать очень много выводов"

16 апреля, 09:08

Тина Наринецкая

Ребенок сейчас находится в областной инфекционной больнице

То, что в Николаеве коронавирусной инфекцией заразилась шестилетняя девочка, говорит о том, что дети не меньше взрослых подвержены риску подхватить COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр города Александр Сенкевич.

"О чем это говорит? Во-первых, дети так же подвержены риску заболеть коронавирусом, как и взрослые. Во-вторых, те, кто гуляют на детских площадках, тоже подвержены риску заболеть", – заявил городской голова.

Сенкевич отметил, что все подъезды в доме, в котором живет семья девочки, уже обработали специальными средствами. Родителей малышки сейчас тоже обследуют.

Видео: Александр Сенкевич

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"Есть мысль, что она заболела из-за того, что недавно переболели ее родители. Не буду выдавать конфиденциальную информацию. Скажу, что всех, кто с ней контактировал, мы держим на контроле, следим за их состоянием. Будем обязательно информировать вас об этой ситуации", - добавил мэр.

На данный момент, по его словам, девочка находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести, но стабильное.

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"Думаю, что с ней все будет нормально", – подытожил Сенкевич.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве инфекцией COVID-19 заразилась шестилетняя девочка. В больницу она попала 14 апреля.

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Кроме того, недавно Сенкевич рассказывал, что умерших от коронавируса людей в Николаеве будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах.

Отметим, что в Николаевской области долгое время не было случаев COVID-19. Но после визита комиссии МОЗ инфекцию в регионе таки начали находить.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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