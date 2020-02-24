Мэр Николаева опубликовал страшное видео: что произошло

Ветер срывает в городе крыши и валит деревья

В Николаеве вовсю свирепствует непогода – ураганный ветер в городе валит деревья и срывает из домов крыши. Видео последствий в своем Facebook опубликовал мэр города Александр Сенкевич.

"Будьте внимательными. Старайтесь не выходить из помещения, паркуйте автомобили в безопасных местах", – написал Сенкевич.

Мэр добавил, что, по прогнозам метеорологов, непогода в городе только усилится. Из-за этого возможны перебои со светом и связью.

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Ранее мы писали, что в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

На Одесскую область также обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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