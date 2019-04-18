Мэр Житомира и губернатор области избежали уголовной ответственности за селфи с бюллетенями

Полиция даже не собиралась их штрафовать

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич. Фото: Житомир. info.

Полиция закрыла уголовные производства по ст. 159 "Нарушение тайны голосования", в которых фигурировали глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и городской голова Сергей Сухомлин.

Об этом сегодня сообщил на брифинге начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает Житомир.info.

Однако в отношении должностных лиц составили административные протоколы, поэтому за фотографирование с бюллетенями на избирательных участках им грозит штраф в несколько сотен гривен.

"Там ситуация такая: это дело было закрыто в связи с отсутствием уголовного преступления, но прокуратурой возвращено на доработку, потому, учитывая, что там все-таки были нарушения, которые больше тянули на административные, мы открыли административные производства и по этим производствами им обоим в позапрошлую субботу выписали административный протокол. Предусмотрен штраф где-то около 800-900 грн, это минимально, они его заплатят, если суд признает их виновными", – пояснил Вячеслав Печененко.

Он также отметил, что почти все уголовные производства, которые касаются нарушений на выборах президента в первом туре, уже закрыты за отсутствием состава преступлений.

Как сообщалось, после первого тура президентских выборов полиция получила около 150 сообщений о фотографировании с бюллетенями.

При этом в ходе голосованияза селфи с бюллетенями были задержаны 12 человек.

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