Селфи, кастрюля и другие курьезы на выборах: корреспонденты "Сегодня" провели обзор соцсетей

На выборах президента Украины журналисты "Сегодня" отобрали самые любопытные новости

Украина выбирает президента. Фото: AFP

Селфи, кастрюля и другие курьезы на выборах: корреспонденты "Сегодня" провели обзор соцсетей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/092/cdc/5ca092cdc6a15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/092/cdc/5ca092cdc6a15.jpg 2019-03-31T14:06:00+03:00 Новости На выборах президента Украины журналисты "Сегодня" отобрали самые любопытные новости

Журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Так, на сайте МВД была опубликована первая статистика нарушений: 12 человек были задержаны за фото с бюллетенем. При этом на всех участках висят объявления о запрете на фото и видео съемку избирательного документа – штраф за фото с бюллетенем составляет 5100 гривен, либо три года ограничения свободы.

Несмотря на запреты, в социальных сетях появилось немало фотографий с участков – люди делали снимки на фоне избирательных урн, с бюллетенями в руках. В то же время, многие говорят о том, что запрещено фотографироваться только в кабинках.

Между тем, за рубежом выборы происходят чинно и спокойно – в Польше у посольства Украины в Варшаве собралась немалая очередь, однако никаких инцидентов зафиксировано не было. Также без эксцессов, организованно и спокойно голосовали украинцы и в Чехии.

Интересно, что первыми отдать свои голоса могли украинцы в Австралии – здесь участки открылись еще в 23 часа 30 марта по Киеву. Стоит отметить, что корреспонденты "Сегодня" – Зоряна Степаненко и Руслан Кузьков – проголосовали одними из первых: они были 37 и 38 среди тех, кто пришел на участок в Канберре. При этом для участия в выборах были зарегистрированы 1700 "австралийских украинцев".

Тем временем, на многих участках в Украине возникали очереди. Здесь были ситуации, как связанные с ажиотажем, так и с тем, что процесс голосования был организован не очень качественно. Например, в Киеве на Подоле люди пришли на участок к 8 часам утра, когда он был должен открыться, но начать голосование смогли лишь на час позже. По предварительным данным, причина такого инцидента в том, что человек, у которого были ключи от участка, предпочел отпраздновать важное событие, и пришел позже.

Нарушения были и в Полтаве – там женщина хотела проголосовать за себя и за своего мужа, придя на участок с двумя паспортами. В итоге, ей пришлось ограничиться тем, что она отдала только свой голос.

Курьезный случай произошел в Никопольском районе Днепропетровской области – там в роли сейфа для хранения бюллетеней "выступила" обычная кастрюля. Она была опечатана специальной цепью.

Также отметили и "ювелирные нарушения" – было обнаружено кольцо с вмонтированной авторучкой, предназначенное для порчи бюллетеней. Предполагают, что человек, который занимается подсчетом голосов, сделал себе подобный девайс, чтобы незаметно ставить дополнительные галочки. Как известно, такие бюллетени считаются испорченными и голоса из них не учитываются.

А с одного из участков поступили приятные новости: на одном из избирательных участков на Подоле женщина родила еще одного украинца - девочку. При этом роженица успела выполнить свой гражданский долг и отдала голос перед рождением малышки.

А в Черниговской области на одном из участков мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. Обошлось без пострадавших, огонь сразу же ликвидировали. Инцидент произошел в поселке Борзна.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

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