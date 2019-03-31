Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Селфи, кастрюля и другие курьезы на выборах: корреспонденты "Сегодня" провели обзор соцсетей

Сегодня, 14:06

На выборах президента Украины журналисты "Сегодня" отобрали самые любопытные новости

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
Селфи, кастрюля и другие курьезы на выборах: корреспонденты "Сегодня" провели обзор соцсетей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/092/cdc/5ca092cdc6a15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/092/cdc/5ca092cdc6a15.jpg Новости На выборах президента Украины журналисты "Сегодня" отобрали самые любопытные новости

Журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Так, на сайте МВД была опубликована первая статистика нарушений: 12 человек были задержаны за фото с бюллетенем. При этом на всех участках висят объявления о запрете на фото и видео съемку избирательного документа – штраф за фото с бюллетенем составляет 5100 гривен, либо три года ограничения свободы.

Несмотря на запреты, в социальных сетях появилось немало фотографий с участков – люди делали снимки на фоне избирательных урн, с бюллетенями в руках. В то же время, многие говорят о том, что запрещено фотографироваться только в кабинках.

Между тем, за рубежом выборы происходят чинно и спокойно – в Польше у посольства Украины в Варшаве собралась немалая очередь, однако никаких инцидентов зафиксировано не было. Также без эксцессов, организованно и спокойно голосовали украинцы и в Чехии. 

Интересно, что первыми отдать свои голоса могли украинцы в Австралии – здесь  участки открылись еще в 23 часа 30 марта по Киеву. Стоит отметить, что корреспонденты "Сегодня" – Зоряна Степаненко и Руслан Кузьков – проголосовали одними из первых: они были 37 и 38 среди тех, кто пришел на участок в Канберре. При этом для участия в выборах были зарегистрированы 1700 "австралийских украинцев".

Тем временем, на многих участках в Украине возникали очереди. Здесь были ситуации, как связанные с ажиотажем, так и с тем, что процесс голосования был организован не очень качественно. Например, в Киеве на Подоле люди пришли на участок к 8 часам утра, когда он был должен открыться, но начать голосование смогли лишь на час позже. По предварительным данным, причина такого инцидента в том, что человек, у которого были ключи от участка, предпочел отпраздновать важное событие, и пришел позже.

Нарушения были и в Полтаве – там женщина хотела проголосовать за себя и за своего мужа, придя на участок с двумя паспортами. В итоге, ей пришлось ограничиться тем, что она отдала только свой голос.

Курьезный случай произошел в Никопольском районе Днепропетровской области – там в роли сейфа для хранения бюллетеней "выступила" обычная кастрюля. Она была опечатана специальной цепью. 

Также отметили и "ювелирные нарушения" – было обнаружено кольцо с вмонтированной авторучкой, предназначенное для порчи бюллетеней. Предполагают, что человек, который занимается подсчетом голосов, сделал себе подобный девайс, чтобы незаметно ставить дополнительные галочки. Как известно, такие бюллетени считаются испорченными и голоса из них не учитываются.

А с одного из участков поступили приятные новости: на одном из избирательных участков на Подоле женщина родила еще одного украинца - девочку. При этом роженица успела выполнить свой гражданский долг и отдала голос перед рождением малышки.

А в Черниговской области на одном из участков мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. Обошлось без пострадавших, огонь сразу же ликвидировали. Инцидент произошел в поселке Борзна.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нарушения на избирательном участке, президентские выборы, выборы президента, выборы 2019, выборы президента-2019 , выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Селфи, кастрюля и другие курьезы на выборах: корреспонденты "Сегодня" провели обзор соцсетей". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портить бюллетень бессмысленно: глава ЦИК назвала причину

Сегодня, 13:20

Татьяна Слипарчук считает, что лучше отдать голос кандидату, соответствующему видению несогласного избирателя

В Киеве задерживают избирателей, фотографирующих бюллетени

Сегодня, 13:14

Один из нарушителей заявил, что фотографировал бюллетень "на память"

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Стеша Маликова выбрала имя для дочки

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Киевлян завалят письмами из налоговой

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

6 способов ускорить обмен веществ для похудения
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Сати Казановой стало стыдно за родителей