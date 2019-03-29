Мэрия Кропивницкого обещала помочь пострадавшим от взрывов на АЗС
В Кропивницком выделят деньги на ремонт зданий после взрывов на АЗС
Мэрия Кропивницкого окажет денежную помощь жителям города, пострадавшим от серии взрывов на АЗС. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городского совета.
Так, 29 марта в горсовете состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам обследования территории, прилегающей к месту пожара, который случился в результате взрыва сжиженного газа по улице Киевской.
По словам городского головы Андрея Райковича, будет создана рабочая группа, которая тщательно проинспектирует каждый жилой дом в частном секторе, определит, в случае необходимости, степень его повреждений и стоимость восстановительных работ.
После составления списка пострадавших домов, за счет городского бюджета жителям предоставят денежную помощь для проведения необходимых ремонтных работ.
"Мы не должны оставить людей с бедой один на один. И должны помочь не только финансово: жители нуждаются в юридической, социальной и психологической помощи, и они должны ее получить в полном объеме", – отметил Райкович.
Отмечается, что в учреждениях коммунальной собственности уже провели необходимые обследования помещений после взрыва.
По информации начальника управления образования Ларисы Костенко, в средней школе №20 поменяли восемь разбитых окон. В местном детском саду, где взрывной волной разрушило окна, решили не ограничиваться заменой стекла, а заказали современные, энергосберегающие стеклопакеты.
Как сообщалось, взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли, по данным прокуратуры, из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.
Четыре человека, пострадавших при пожаре, были госпитализированы. Среди них оказались двое спасателей, один из них оказался в реанимации.
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