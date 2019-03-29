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Мэрия Кропивницкого обещала помочь пострадавшим от взрывов на АЗС

Сегодня, 19:42

В Кропивницком выделят деньги на ремонт зданий после взрывов на АЗС

Фото: kr.depo.ua
Фото: kr.depo.ua.
Мэрия Кропивницкого обещала помочь пострадавшим от взрывов на АЗС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/be2/6cd/5c9be26cdd4ab.jpg Другие регионы В Кропивницком выделят деньги на ремонт зданий после взрывов на АЗС

Мэрия Кропивницкого окажет денежную помощь жителям города, пострадавшим от серии взрывов на АЗС. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте городского совета.

Так, 29 марта в горсовете состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам обследования территории, прилегающей к месту пожара, который случился в результате взрыва сжиженного газа по улице Киевской.

По словам городского головы Андрея Райковича, будет создана рабочая группа, которая тщательно проинспектирует каждый жилой дом в частном секторе, определит, в случае необходимости, степень его повреждений и стоимость восстановительных работ.

После составления списка пострадавших домов, за счет городского бюджета жителям предоставят денежную помощь для проведения необходимых ремонтных работ.

"Мы не должны оставить людей с бедой один на один. И должны помочь не только финансово: жители нуждаются в юридической, социальной и психологической помощи, и они должны ее получить в полном объеме", – отметил Райкович.

Отмечается, что в учреждениях коммунальной собственности уже провели необходимые обследования помещений после взрыва.

По информации начальника управления образования Ларисы Костенко, в средней школе №20 поменяли восемь разбитых окон. В местном детском саду, где взрывной волной разрушило окна, решили не ограничиваться заменой стекла, а заказали современные, энергосберегающие стеклопакеты.

Как сообщалось, взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли, по данным прокуратуры, из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа.

Четыре человека, пострадавших при пожаре, были госпитализированы. Среди них оказались двое спасателей, один из них оказался в реанимации.

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Тег взрывы, АЗС, Кропивницкий

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