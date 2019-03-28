Прокуратура объяснила взрывы в Кропивницком

Газовая заправка ни при чем

Прокуратура объяснила взрывы в Кропивницком 2019-03-28T15:54:00+02:00 Другие регионы Газовая заправка ни при чем

Прокуратура Кировоградской области взяла на контроль ход досудебного расследования резонансного уголовного производства в отношении пожара и серии взрывов по улице Киевский в городе Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции Украины в области по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.

Как сообщалось, вызванный взрывами пожар в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей на стоянке, прилегающей к автозаправке.

Один из них пострадавших при взрыве находится в реанимации.

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