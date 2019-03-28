Прокуратура объяснила взрывы в Кропивницком
Газовая заправка ни при чем
Прокуратура Кировоградской области взяла на контроль ход досудебного расследования резонансного уголовного производства в отношении пожара и серии взрывов по улице Киевский в городе Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции Украины в области по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые получили повреждения различной степени тяжести и находятся в областной больнице.
Как сообщалось, вызванный взрывами пожар в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей на стоянке, прилегающей к автозаправке.
Один из них пострадавших при взрыве находится в реанимации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Прокуратура объяснила взрывы в Кропивницком". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрывы в Кропивницком: новые подробности, фото и видео
Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах