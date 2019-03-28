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"Самое страшное уже позади": что нужно знать о пожаре в Кропивницком

Сегодня, 12:21

Взрыв на газовой заправке гасили 85 спасателей, один из них получил серьезные ожоги

Фото: kr.dsns.gov.ua
Фото: kr.dsns.gov.ua.
"Самое страшное уже позади": что нужно знать о пожаре в Кропивницком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9a/b75/5c9c9ab752a6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9a/b75/5c9c9ab752a6b.jpg Украина Взрыв на газовой заправке гасили 85 спасателей, один из них получил серьезные ожоги

27 марта в 20:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевская в городе Кропивницкий. Стало известно, что в Кропивницком прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станции. Случилось это на улице Киевской возле Ковалевского моста. По словам горожан, на территории газовой заправки взорвались автоцистерны со сжиженным газом. Взрывы были слышны во всех районах города. 

Более точная информация появилась только ближе к полуночи. Корреспондент сайта "Сегодня" сообщил с места событий, что вчера происходило на месте ЧП. Так, взрывов было как минимум четыре – каждый с интервалом в несколько минут. Первый прогремел около 20.00. Огнем охватило около 200 квадратных метров.

Очевидцы взрыва видели огромный гриб и почувствовали едкий запах. Фото: kr.depo.ua

В результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации – по информации СМИ, водитель автоцистерны, которая загорелась первой. Территорию оцепила полиция, так что к месту взрыва никого не подпускали ближе чем на километр. По данным на 00:38, к месту ЧП направились машины скорой помощи и пожарные. Также на место происшествия прибыл мэр и начальник полиции области.

Очевидец, который живет рядом с заправкой рассказал, что выбежал, как только услышал первый взрыв. Теперь не знает, когда вернется домой.

"Были дома, возле заправки проживаю, взрывы очень сильные пришлось эвакуироваться. Руки в ноги, документы и вперед", – поделился очевидец Андрей Гальченко.

"По словам спасателей, пожар локализован и об опасности мы пока не говорим. Самое страшное осталось позади. Есть лица, которые находятся в больнице, предварительно два человека и один из службы чрезвычайных ситуаций", – отметил Роман Козьяков, начальник ГУ НПУ в Кировоградской области.

Всего на ликвидации пожара работали 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Кропивницкий.

По сообщению пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на газовой заправке в Кропивницком был локализован в 20:55 и в 22:45 – ликвидирован. Заодно стали известны причины ЧП.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием… здания бывшей СТО на площади 200 м2. Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля," – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГСЧС.

Причины пожара выясняют специалисты и полиция.

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Тег видео, пожар, взрыв, заправка, ГСЧС, Кропивницкий, справка сегодня

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Источник:

Сегодня

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