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На Черниговщине 8-летняя девочка отравилась алкоголем

30 марта, 20:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Детям алкоголь принесла знакомая

В Черниговской области 8-летнюю девочку госпитализировали с алкогольным отравлением, она распивала спиртное вместе со своими малолетними братьями и их другом.

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Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря полиции области Юлию Ковтун.

Известно, что двое мальчиков 12 и 13 лет и их 8-летняя сестра остались дома одни, а вечером к ним пришел 14-летний друг.

Они попросили знакомую, чтобы та купила им алкоголь. После распития спиртного девочке стало плохо, братья вызвали ей скорую. Медики успели оказать помощь ребенку, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Открыто производство. Теперь родителям и женщине, которая дала алкоголь детям, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ранее на Ровенщине четверо подростков посетили вечеринку, где употребляли наркотики и отравились амфетамином.

Также недавно мы сообщали, что в Харькове двое подростков отравились наркотиками, один из них скончался.

Также напомним, в Сумах девочка приняла 30 таблеток. Мать девочки рассказала, что около 15:00 в воскресенье, 7 марта, дочь приняла почти 30 таблеток противовоспалительного препарата.

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спиртное дети алкоголь медики
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