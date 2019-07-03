На пляже в Чернигове утонули двое детей

С начала года на украинских водоемах погибли почти 650 людей

На одном из городских пляжей Чернигова за три дня утонули двое детей. Туда направили водолазов – проверить безопасность пляжа. Результаты – узнавали журналисты "Сегодня".

Тело девятилетнего Назара обнаружили в нескольких метрах от берега, а с другой стороны пляжа нашли мертвым 15-летнего подростка. Еще одного мальчика – до сих пор не нашли. Смерть детей поразила даже опытных спасателей.

"Мне, честно, как водолазу, доставать тела детей из воды – это очень печально", – рассказал "Сегодня" водолаз Илья Бондарь.

Теперь спасатели за метром обследует дно водоема. Пляж решили дополнительно осмотреть после гибели детей.

"Дно ровное, купаться можно. Зона пляжа 300 метров", – рассказал руководитель отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Черниговского горсовета Григорий Годун.

Кроме того, весной на этот пляж завезли песок, сделали берег более пологими и насыпали волнорезы из камня. Также тут ежедневно дежурят спасатели. Но несмотря на это, летом увеличилось количество утопленников. Зачастую в смерти детей виноваты их родители и их невнимательность. Обследовав пляж, спасатели подтвердили – он безопасен. Главное – не пренебрегать правилами поведения на воде.

Отметим, что только за июнь в области утонули 28 человек, в том числе и пятеро детей. А с начала года на украинских водоемах погибли почти 650 человек. Среди них – 70 детей.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

А в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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