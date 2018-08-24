Начальнику ГУ ГФС в Винницкой области объявили о подозрении в растрате 300 млн грн

Генеральная прокуратура Украины уведомила о подозрении начальника Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Винницкой области Руслана Осмоловского в совершении уголовных преступлений, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На сегодняшний день в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., один из которых объявлен в розыск", – сообщили в пресс-службе.

Генпрокуратура совместно со Службой безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Речь, в частности, идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ГФС, умышленном уклонении от уплаты налогов субъектами хозяйствования во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, пояснили агентству.

Как отметили в Генпрокуратуре, в результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере ведения внешнеэкономической деятельности преступная группировка под руководством должностных лиц органов ГФС причинила государству ущерб на сумму свыше 300 млн грн.

В то же время Апелляционный суд Киева 23 августа оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева об избрании участнику преступной организации Ч. меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн, сообщили в ведомстве, добавив, что досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 9 июля 2018 года прошли обыски в квартире начальника ГУ ГФС в Винницкой области Осмоловского.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, в 2014 году на территории Винницы было создано "устойчивое иерархическое объединение – преступная организация, в состав которой, по информации следствия, вошли должностные лица органов ГФС".

"В частности, в 2015-2016 гг. члены этой преступной организации обеспечили назначения на наиболее важные должности в органах ГФС Украины своих представителей, таким образом организовав систему управления, в которой участники преступной организации повлияли на принятие всех важных решений относительно деятельности указанных органов", – сообщали в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили влиятельную взяточницу, которая разработала схему получения денег, находясь на должности глвы одного из подразделений департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

А в Запорожье был задержан командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который требовал взятку от своего подчиненного. В получении денег он задействовал даже свою жену.