Непогода в Украине: без электричества остались 500 населенных пунктов в 12 областях

Особенно пострадали области в центре и на юге страны

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, обрушившейся на Украину в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, по состоянию на 7:00 вторника, 25 февраля, остаются обесточенными 504 населенных пункта в 12 областях, а именно: Николаевская – 147, Одесская – 124, Днепропетровская – 69, Херсонская – 52, Запорожская – 41, Донецкая – 25, Полтавская – 11, Винницкая – 11, Сумская – 8, Кировоградская – 8, Черкасская – 5 и Луганская – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

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В ГосЧС напомнили, что днем ранее в результате падения деревьев один человек погиб (Одесса) и четверо были травмированы (Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье). Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в девяти регионах: (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой областях).

Подразделения ГосЧС осуществили 211 выездов для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев. Всего привлекалось 774 человека личного состава и 208 единиц техники службы, говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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