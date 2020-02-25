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Под Николаевом ветер снес палаточный городок ВСУ: фото

25 февраля, 08:56

Порывы ветра достигали до 38 метров в секунду

Ураганный ветер, который обрушился на Украину 24 февраля, снес палаточный городок ВСУ под Николаевом. Об этом сообщили в 235 Межвидовом центре подготовки военных частей и подразделений.

Все произошло на военном полигоне Широкий Лан.

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"Обрушены и повреждены палатки. Вместе с тем ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что порывы ветра достигали 38 метров в секунду.

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Ранее мы писали, что 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пунктов в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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