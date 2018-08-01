Нападение на чиновницу в Херсоне: Гандзюк выписалась из больницы

Из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения.

"Ее выписали сегодня. Она уехала долечиваться в Киев", – заявил медик, добавив, что Гандзюк провела в реанимации больницы полтора суток.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Херсоне неизвестный напал на Екатерину Гандзюк и вылил на нее около литра химического вещества. Женщину госпитализировали в реанимацию с химическими ожогами более 30% тела.

Впоследствии были получены предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, которые показали, что чиновницу облили концентрированной серной кислотой.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.