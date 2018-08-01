Советницу мэра Херсона облили серной кислотой: дело расследуют как покушение на убийство

Правоохранители предполагают, что преступник мог быть не один

На советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк вылили серную кислоту. В связи этим дело переквалифицировали: теперь полиция расследует инцидент как покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни в настоящее время преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)", – говорится в сообщении.

На данный момент расследование преступления продолжается, а преступника разыскивают. Следователи предполагают, что преступник мог быть не один и у него могли быть сообщники, которые возможно ждали в автомобиле. И именно таким образом злоумышленник мог скрыться с места совершения преступления.

Как сообщили в полиции, пока допросить потерпевшую не удалось, но правоохранители готовы взять показания женщины в любое для нее удобное время.

Кроме того, следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.





Позже стало известно, что расследование нападения на Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а статья, по которой открыли уголовное производство, изменена с "хулиганства" на более тяжкую – "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего".



