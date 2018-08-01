Нападение на советницу мэра в Херсоне: следствие рассматривает три версии

Следствие рассматривает три версии нападения с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Гандзюк, на которую неизвестный вылил около литра кислоты, призналась, что после нападение не сразу поняла, что именно произошло. По словам активиста Маси Найема, состояние пострадавшей "близкое к тяжелому".

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.





Позже стало известно, что расследование нападения на Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а статья, по которой открыли уголовное производство, изменена с "хулиганства" на более тяжкую – "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего".