Нашли с пакетом на голове возле отца. Подробности убийства 3-летнего мальчика в Сумской области

В Глухове отец жестоко убил маленького сына накануне его дня рождения – соседи считают, что у мужчины были психические расстройства

Отец убил мальчика из-за мести / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области отчим, который вывез трехлетнего пасынка в лесополосу и задушил, долго планировал убийство. Он заявил, что это была месть.

Подробности дела выясняли "Сегодня".

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Маленькому Алеше сегодня, 16 сентября, исполнилось бы 4 года. Накануне его из детсада забрал отец, но домой они так и не доехали.

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В детском саду рассказали: Алеша ходит к ним уже второй год. И каждый раз сына привозил и забирал отец. Так было и в этот раз.

"Никаких подозрений и отклонений в поведении отца не было. Отец забрал, как всегда пришел. Ребенок еще и побежал к нему, обнял, отец посадил на велосипед и они поехали", – сказал директор детсада Элла Гурец.

Но вместо привычного маршрута – домой, отец на велосипеде повез сына на окраину Глухова. Мужчину нашли только утром вот в лесополосе за городом. Рядом с ним был его сын с пакетом на голове и завязанными руками.

Отец долго планировал месть

Мужчина заявил, что это была месть мальчику и расправу он планировал уже давно.

"Это уже давно назревало. Еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил за младшего брата – он ему чуть не разбил голову", – сказал подозреваемый.

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В семье всего четверо детей. Двое уже взрослых от первого брака, рассказывают соседи.

"То большие детки, мальчик учится в техникуме и девочка. И эта девочка всегда этого мальчика пасла. А я когда была в доме, всегда любовалась – такой хороший мальчик", – сказала соседка Людмила.

Младшему брату Алексея всего год. Мама в декрете, а отец нигде не работал, получал пенсию по инвалидности. Соседи предполагают, что мужчина имел психические расстройства, потому что иногда вел себя неадекватно. Но уверяют – агрессивным не был.

"Сегодня" попытались поговорить с мамой убитого Алексея, однако журналистам ответили, что мать в то время потеряла сознание.

Имел ли мужчина психические отклонения, сейчас устанавливает следствие. Его задержали и поместили в СИЗО. Если признают вменяемым – отец может всю жизнь провести за решеткой.

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