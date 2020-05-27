Насиловал 11-летнюю дочь: как наказали отца-педофила в Николаевской области

В Вознесенске Николаевской области за решетку отправили мужчину, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Во время судебного разбирательства доказали, что 40-летний горе-отец издевался над девочкой и физически, и морально. Насильника судьи приговорили к 13 годам лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который насиловал 13-летнего мальчика и снимал детскую порнографию. Жертвой насильника оказался его крестник. Педофил не только издевался над ребенком, но и зарабатывал на этом.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от "примерного" семьянина.

А под Ровно школьница забеременела от своего отчима. Детали жуткого скандала с изнасилованием стали известны, когда семиклассница София, которая учится в интернате, стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась.

Также напомним, что недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

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