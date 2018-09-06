Насиловал сыновей: в Житомирской области суд вынес приговор отцу-педофилу

Сегодня, 11:42

Мужчина проведет за решеткой 12 лет

Фото: novostiphuketa.com
Фото: novostiphuketa.com

В Житомирской области суд приговорил к 12 годам тюремного заключения мужчину, который насиловал сыновей. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Прокуратурой Житомирской области поддержано публичное обвинение по делу по фактам совершения жителем Коростышевского района насилия и развращение трех малолетних детей. В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, на основании которых в суде доказано полную и безоговорочную вину 30-летнего мужчины в совершении тяжких преступлений в отношении своих малолетних детей", – говорится в сообщении.

В частности, было установлено, что мужчина неоднократно жестоко насиловал малолетних пасынка и двоих родных сыновей, жестоко избивал, а после запугивал и угрожал физической расправой.

Напомним, в феврале текущего года Сотрудники Национальной полиции задержали жителя Житомирской области, который на протяжении двух лет насиловал сыновей

Мы уже писали о том, что в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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