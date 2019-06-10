Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановила работу

10 июня, 21:58

Было решено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции

В Белой Церкви после исследования воды власти сообщили о возобновлении работы насосно-фильтровальной станции с 20:00 понедельника, 10 июня. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в сообщении в Facebook.

"Государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды из речки Рось в местах питьевого водозабора города Белая Церковь", – написал Чечеткин. 

Он добавил, что превышений вредных концентраций и экологических норм качества воды не обнаружено.


"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г.Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г.Белая Церковь", – написал глава ГСЧС.

Ранее сегодня с обнадеживающими заключениями выступило руководство Винницкой ОГА.

Читайте также

Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег вода, анализы, станция, Белая Церковь, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановила работу". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белой Церкви воду уже можно пить – ГСЧС

Вчера, 18:13

Последствия экокатастрофы в реке Рось соответствуют нормам Минздрава

Загрязнение реки Рось химикатами: грозит ли Киевской области экологическая катастрофа

Вчера, 09:16

В пяти районах столичной области запрещено пользоваться водой из реки

Утечка химикатов в Рось: воды в Умани хватит на три дня, в Белой Церкви – на сутки

Вчера, 08:35

В населенные пункты с вечера 9 июня приостановлена подача воды

Экологическая авария на Роси: коммунальщики Умани сделали заявление

9 июня, 20:28

Жителей города заверили в том, что водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме

Зеленский о гибели ребенка, раненного полицейскими

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Кто сказал, что немки – некрасивые?

5 самых главных мужских мифов о женщинах

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Кремль отреагировал на заявление президента Зеленского

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Климкин о назначении Кучмы главой украинской делегации в Минске

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе весьма низкие цены на квадрокоптеры и дроны

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь