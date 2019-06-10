Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановила работу
Было решено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции
В Белой Церкви после исследования воды власти сообщили о возобновлении работы насосно-фильтровальной станции с 20:00 понедельника, 10 июня. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в сообщении в Facebook.
"Государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды из речки Рось в местах питьевого водозабора города Белая Церковь", – написал Чечеткин.
Он добавил, что превышений вредных концентраций и экологических норм качества воды не обнаружено.
"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г.Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г.Белая Церковь", – написал глава ГСЧС.
Ранее сегодня с обнадеживающими заключениями выступило руководство Винницкой ОГА.
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Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса.
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