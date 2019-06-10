Попадание химикатов в реку Рось: стали известны результаты анализов

В ходе проверки водоемов гибели фауны специалисты не зафиксировали

фото: delo.net.

После ДТП с разливом химикатов, которые попали в реку Рось на территории Винницкой области, были проведены анализы воды, не подтвердившие наличия опасных веществ.

Как сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, среди препаратов, попавших в реку, инсектицидов не было, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"По состоянию на 8 часов утра понедельника (10 июня) в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму", - заявил он.

Чиновник добавил, что в воду попали "вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день".

Также он добавил, что информация о разливе инсектицида "Нурал-В" не подтвердилась.

"Что касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой", – сообщил Гижко.

Кроме того, чиновник отметил, что после попадания химикатов в воду случаев гибели фауны зафиксировано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что авария в Винницкой области могла нести угрозу экологической катастрофы. В пяти районах Киевской области было запрещено пользоваться водой из реки Рось, в чей приток попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса. А в Белой Церкви уже перекрыли водоснабжение для жителей.

"Сегодня" выяснили, что именно случилось и грозит ли другим населенным пунктам.

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