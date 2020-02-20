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Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавской ОГА сделал громкое заявление

20 февраля, 13:56

Местным властям не сообщили о планах по размещению приезжих

Глава Полтавской ОГА Александр Биленький завтра, 21 февраля, созывает внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах.

"Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", – написал глава ОГА в своем Facebook.

По словам Биленького, местным властям никто не сообщил о решении разместить в регионе эвакуированных из Китая.

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"Хочу отметить – местным властям особо никто не сообщал о таком решении. Даже директору департамента здравоохранения. Поэтому, не приписывайте нам действий и поступков, которые вызывают общий резонанс. Для ответа на все вопросы завтра объявляю внеочередную сессию, куда приглашаем руководство МОЗ", – сообщил Биленький.

Напомним, что в Харькове встретили украинцев, которые были эвакуированы из Китая – на взлетную полосу к трапу лайнера прибыли врачи в специальных "скафандрах", а также автобусы, которые доставят людей в Новые Санжары. Всех прибывших проверяют медики, и после этого они занимают места в автобусах.

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Фото: "Сегодня"

Также известно, что протестующие перекрыли трассу на въезде в поселок. А местные собрались возле самого центра и стояли там всю ночь. Кроме того, в поселок стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРа. По словам копов, при попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые протестующие сопротивлялись и произошла потасовка.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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