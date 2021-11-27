Новая трагедия из-за фуры. Под Винницей в тройном ДТП погибли супруги, еще двое – в реанимации

Недалеко от Винницы фура выехала на встречку и столкнулась с двумя авто – два человека умерли на месте

В Винницкой области в тройном ДТП погибли два человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине произошло еще одно трагическое ДТП с участием фуры. В Винницкой области вблизи поселка Вороновица столкнулись две легковушки и грузовик. В результате два человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Подробности ДТП

Авария произошла около 18:20 26 ноября на въезде в Вороновицу со стороны Винницы – столкнулись грузовик Iveko Stralis и две легковушки – Volkswagen Touran и Citroen Berlingo.

По предварительной информации, 55-летний водитель фуры с прицепом во время разворота выехал на встречку, где случилось ДТП.

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Фото Нацполиции

Что известно о жертвах аварии

60-летний водитель Volkswagen и его 58-летняя жена, жители Гайсинского района, скончались на месте. 29-летние водитель и пассажир Citroen, жители Винницы, с политравмами находятся в реанимации.

Фото Нацполиции

Водитель грузовика, житель Одесской области, не пострадал. Его проверили на состояние опьянения, однако он был трезв.

Фото Нацполиции

Как накажут виновника ДТП

Сейчас правоохранители выясняют все детали ДТП, уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – нарушение водителем правил ПДД, повлекшее гибель нескольких человек. Теперь горе-водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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