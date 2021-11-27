Новая трагедия из-за фуры. Под Винницей в тройном ДТП погибли супруги, еще двое – в реанимации

В Украине произошло еще одно трагическое ДТП с участием фуры. В Винницкой области вблизи поселка Вороновица столкнулись две легковушки и грузовик. В результате два человека погибли, еще двое пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Подробности ДТП
Авария произошла около 18:20 26 ноября на въезде в Вороновицу со стороны Винницы – столкнулись грузовик Iveko Stralis и две легковушки – Volkswagen Touran и Citroen Berlingo.
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По предварительной информации, 55-летний водитель фуры с прицепом во время разворота выехал на встречку, где случилось ДТП.
Что известно о жертвах аварии
60-летний водитель Volkswagen и его 58-летняя жена, жители Гайсинского района, скончались на месте. 29-летние водитель и пассажир Citroen, жители Винницы, с политравмами находятся в реанимации.
Водитель грузовика, житель Одесской области, не пострадал. Его проверили на состояние опьянения, однако он был трезв.
Как накажут виновника ДТП
Сейчас правоохранители выясняют все детали ДТП, уже начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – нарушение водителем правил ПДД, повлекшее гибель нескольких человек. Теперь горе-водителю грозит до 10 лет тюрьмы.
Коротко о ДТП с фурой в Харькове
- В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
- В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
- Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.