Обожгла ребенка кипятком: в Кропивницком уволили воспитательницу детдома

Сегодня, 19:34

Полуторалетний мальчик получил ожоги 12 процентов тела


В Кропивницком уволили с работы воспитательницу, которая по неосторожности облила полуторалетнего мальчика кипятком. Сейчас малыш после длительного лечения, несмотря на то, что у него есть приемные родители и биологическая мать, вернулся в детский дом.

Мальчика после выздоровления так и не смогли забрать из-за того, что и приемные родители, и биологическая мать, уже восьмой месяц находятся на скамье подсудимых по статье "торговля людьми". Следствие обвиняет биологическую мать в том, что она подарила ребенка супругам Кабанюк. В случае доказательства вины всем троим грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в июле в Кропивницком полуторалетнего малыша облили кипятком в доме ребенка. Мальчик попал в реанимацию с ожогами 12 процентов тела и в крайне тяжелом состоянии.

Ранее мы писали о том, что в Днепре родители бросили двухлетнюю девочку в захламленном гараже.

Кроме того, в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку.
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