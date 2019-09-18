Отравление школьников в Казатине: в больнице остаются десятки детей

В Казатине Винницкой области после трапезы в школьной столовойв больнице все еще остаются один взрослый и 37 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 40 госпитализированных.

"По состоянию на 7:00 18 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 38 человек (из них 37 детей)", – говорится в сообщении.

В связи с инцидентом проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Мы уже сообщали, что все пострадавшие питались в школьной столовой СОШ № 2. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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"Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью потерпевших нет", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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