Перевозил четыре тонны нелегального алкоголя: под Винницей полицейские задержали грузовик

Водитель автомобиля не смог объяснить происхождение алкоголя и предоставить на него документы

Фото: ГУНП в Винницкой области.

Перевозил четыре тонны нелегального алкоголя: под Винницей полицейские задержали грузовик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d4/19e/5c80d419ecc6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d4/19e/5c80d419ecc6f.jpg 2019-03-07T10:21:00+02:00 Другие регионы Водитель автомобиля не смог объяснить происхождение алкоголя и предоставить на него документы

В Винницкой области правоохранители остановили грузовой автомобиль и обнаружили в нем четыре тонны безакцизного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Автомобиль МАН полицейские остановили 6 марта на трассе Житомир-Винница-Могилев-Подольский вблизи въезда в Винницу. Алкоголь правоохранители обнаружили в грузовом отсеке авто. Объяснить его происхождение и предоставить любые документы на груз водитель не смог.

"В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины", – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давно на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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