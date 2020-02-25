"Первый международный турнир в условиях обсервации": как себя чувствуют эвакуированные украинцы в Новых Санжарах

Утренние новости о здоровье и настроении эвакуированных украинцев передает находящийся в зоне обсервации корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Александр единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссиейв Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас корреспондент "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

Корреспондент рассказывает о том, что на сегодня у находящихся в карантине запланировано большее, чем обычно количество физических нагрузок. И что благодаря посылкам, у них уже есть весь необходимый инвентарь:

"Нам рекомендовали врачи делать больше физических упражнений, так как мы практически не выходим из своих комнат, только при необходимости. Поэтому нам вчера прислали хула-хупы. Будем заниматься. Кроме того нам прислали теннисный стол. Поэтому сегодня стоит ожидать первый международный турнир по настольному теннису в условиях обсервации".

Также Александр рассказал, что с настроением у эвакуированных, которые до этого нуждались в психологической поддержке, стало получше:

"Благодаря тому, что нам прислали такие подарки, стало легче психологически. Из-за того, что есть возможность чем-то себя занять, а не только постоянно смотреть телевизор или интернет. Мы общаемся, не смотря на то, что врачи говорят нам не собираться больше, чем втроем. Мы все равно общаемся, можем собраться и поиграть в настольные игры, которые у нас есть". В тренде Ванна картошки и платные "комнаты для длительных свиданий": Малюська показал СИЗО в Виннице

Температура у Александра все еще держится на отметке 36,5. И чувствует он себя хорошо.

А тем временем в Минздраве сообщили, когда появятся результаты первых анализов на коронавирус прибывших в Новые Санжары. И заявили, что пробы на коронавирус у находящихся на обсервации будут брать каждые три дня.

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