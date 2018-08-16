Под Черкассами возмущенные жители перекрыли трассу

Сегодня, 18:58

Люди требуют отремонтировать разбитые фурами дороги


Жители села Геронимивка под Черкассами перекрыли дорогу государственного значения, которую не ремонтировали уже десятилетие. Протестующие уверяют, что ездить по разбитой вдребезги дороге из села в Черкассы уже нет сил, ведь пять километров приходится преодолевать около получаса. Такими дорогами ездить отказываются и таксисты, и частные предприниматели, которые привозят в село продукты.

В свою очередь, к протестующим приехали представители автодора. В службе объяснили, что на ремонт дороги у них есть только четверть из 33 нужных миллионов. Когда в их распоряжении будет полная сумма – работы начнут. Протестующие пообещали акцию протеста повторить, если в сентябре результата не будет.

Как рассказал 2 августа премьер-министр Владимир Гройсман, план дорожных работ в Украине на 2018 год включает в себя ремонт 4000 километров дорожного покрытия за 47 млрд грн. При этом более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Ранее  сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.
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