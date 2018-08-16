Под Черкассами возмущенные жители перекрыли трассу
Люди требуют отремонтировать разбитые фурами дороги
Жители села Геронимивка под Черкассами перекрыли дорогу государственного значения, которую не ремонтировали уже десятилетие. Протестующие уверяют, что ездить по разбитой вдребезги дороге из села в Черкассы уже нет сил, ведь пять километров приходится преодолевать около получаса. Такими дорогами ездить отказываются и таксисты, и частные предприниматели, которые привозят в село продукты.
В свою очередь, к протестующим приехали представители автодора. В службе объяснили, что на ремонт дороги у них есть только четверть из 33 нужных миллионов. Когда в их распоряжении будет полная сумма – работы начнут. Протестующие пообещали акцию протеста повторить, если в сентябре результата не будет.
Как рассказал 2 августа премьер-министр Владимир Гройсман, план дорожных работ в Украине на 2018 год включает в себя ремонт 4000 километров дорожного покрытия за 47 млрд грн. При этом более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.
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