Под Черниговом сняли на видео кортеж Зеленского

Ролик был сделан во время рабочей поездки президента в Черниговскую область

В ходе рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Черниговскую область сняли на видео кортеж главы государства.

Соответствующий ролик был опубликовано "Суспільне: Чернігів".

На кадрах можно увидеть колонну черных тонированных автомобилей, которые выезжали с аэродрома "Певцы".

Реклама

В колонну входили как легковые автомобили, так и несколько микроавтобусов.

В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Напомним, ранее Зеленскому пришлось объяснять действия своей службы охраны, машина которой попала в ДТП в Запорожской области.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президентский кортеж попал в ДТП в Запорожской области: микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в аварию.

Кроме того, тогда глава государства ответил на возмущение киевлян из-за того, что недавно кортеж парализовал движение транспорта. Тогда все были уверены, что это именно Зеленский решил "проскочить" без пробок, в то время, как огромное количество автомобилей оказалось в "заторе". Он разъяснил, что это был за кортеж, и заявил, что "президент – такой же участник движения, как и все".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама