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Под Херсоном рейсовый автобус врезался в грузовик

16 июля, 17:06

Авария произошла, когда водитель автобуса отвлекся во время движения


Под Херсоном произошло ДТП – рейсовый автобус влетел в грузовик. Пятеро пассажиров автобуса с травмами были госпитализированы, а водителю помощь оказали на месте.

По предварительной информации, авария произошла, когда шофер автобуса отвлекся во время движения, а, заметив впереди грузовик, не успел затормозить.

"Предварительно установлено количество пострадавших. Это пять человек, обратившихся в областную больницу. Полицией устанавливаются более точные данные", – сообщил следователь Херсонского отдела Нацполиции Илья Дорошенко.

Отметим, что накануне в Херсоне водитель автомобиля Opel не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, и лоб-в-лоб врезалась в автомобиль Volkswagen. В результате ДТП 42-летний пассажир Opel погиб на месте. Женщину-водителя госпитализировали.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег автобус, ДТП, грузовик

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