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Под Полтавой грузовик без тормозов протаранил дом

24 октября, 04:11

Автомобиль перевозил железобетонные шпалы

Грузовик, нагруженный шпалами, въехал в жилой дом в с. Семьяновка возле Полтавы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Автомобиль перевозил железобетонные шпалы. По предварительной информации, у грузовика при спуске с горы отказали тормоза. Жители дома находились в другой комнате. Они и водитель во время ДТП не пострадали.

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На месте происшествия работают спасательные подразделения и полиция.

Ранее в этом же селе машина, загруженная дровами, влетела во двор жителей. Грузовик снес ворота, крышу над сараем и врезался в дерево за несколько метров от дома. И водитель, и жители дома остались целы, а местные жители рассказывают, что в этот и в два соседних двора автомобили влетают уже не впервые.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП дом грузовик Полтавская область тормоза

Источник: Сегодня

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