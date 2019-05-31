Под Сумами обнаружили опасную свалку ртутных ламп

Яд на свалке грозит не только природе, но и людям

Неподалеку Сум обнаружили стихийную свалку ртутных ламп. Тысячи светодиодов, упаковки от химикатов и ампулы с лекарственным средством валяются прямо под палящим солнцем. Чем яд грозит не только природе, но и людям – узнавали журналисты "Сегодня".

Ковер из люминесцентных ламп посреди реки увидели жители Сум. Но пока опасную находку вылавливали водолазы, недалеко от города нашли целую свалку такого же мусора.

"Эти лампы содержат тяжелые металлы. Это фосфор и ртуть", – рассказал "Сегодня" начальник отдела гражданской защиты населения Сумского городского совета Артур Петров.

Приехавшие на место экологи были шокированы. Ведь свалка раскинулось уже почти на гектар, а до ближайшего населенного пункта – всего несколько километров. Кроме того, опасный хлам местами тлеет. Не исключают, что их поджигают специально, чтобы уничтожить следы. Также экологи обеспокоены составом здешней почвы: ее образцы уже отправили на анализ.

"О масштабах катастрофы или экологического бедствия говорить рано, пока лаборатория сделает исследования, тогда будет что-то понятно", – рассказал "Сегодня" главный специалист Государственной экологической службы в Сумской области Сергей Литвиненко.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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