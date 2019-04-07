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В Харьковской области чиновники объявили войну незаконным свалкам

Сегодня, 08:51

Депутаты приняли решение, которым обязали всех жителей Терновый платить за вывоз мусора

В Харьковской области чиновники объявили войну незаконным свалкам Харьков Депутаты приняли решение, которым обязали всех жителей Терновый платить за вывоз мусора

Мусорная революция в селе. В Харьковской области чиновники объявили войну незаконным свалкам. Говорят, коммунальщики регулярно вывозят отходы. Но некоторые жители все равно выбрасывают отходы где попало.

Огонь стоял стеной у огорода Александры. Горел тростник. Хозяйка испугалась не на шутку, потому что на днях из-за такого пожара на их улице сгорел дом и несколько теплиц. Поэтому, не дожидаясь пожарных, вместе с соседями бросилась тушить пламя.

Депутат сельсовета Наталья Бабак показывает дворы, напротив которых годами растут кучи мусора. И хозяева как один утверждают – это соседское.

В селе Терновая часто возникают пожары, когда жгут хлам. Поэтому здесь стали перевоспитывать недобросовестных односельчан. Устроили настоящую охоту. И только получат доказательства – вызывают нарушителей чистоты на заседание административной комиссии.

Сначала с нарушителями чистоты пытаются договориться вежливо. Если не получается – выписывают штраф – 1300 гривен. Это действует.

Тариф на вывоз мусора – 19 гривен в месяц. Но платить согласились менее четверти селян. Остальные выбрасывают отходы за селом. Вот что происходит на улице вдоль соснового бора.

Стекло, старый ботинок и куча пластиковых бутылок. Только свалку убирают, она появляется вновь. Виноваты, уверены в поселковом совете, те, кто не хочет платить за вывоз мусора

На недавней сессии сельсовета депутаты приняли решение, которым обязали всех жителей Терновый платить за вывоз мусора. Потому, чтобы убрать стихийные свалки, денег иногда нужно больше, чем есть в местном бюджете.

"Кажется, что это такая маленькая и простая проблема. Но она уже не маленькая не простая. Для этого нужны очень большие ресурсы. Нам их лучше направлять на освещение, на ремонт дорог, на то, чтобы где-то детскую площадку построить", – говорит председатель Введенского сельсовета.Анна Геращенко

Чтобы приучить односельчан ответственно и цивилизованно обращаться с отходами, председатель вместе с жителями выходит на толоки; на улицах установили контейнеры для пластика. А коммунальное хозяйство раз в неделю забирает мусор из каждого дома.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.


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Тег видео, пожар, штраф, мусор, свалка, харьковская область

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