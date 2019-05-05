В Сумах маршрутка переехала ребенка

Ребенок погиб на месте

Фото: sumy.today.

В Сумах, где ранее водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров, маршрутка сбила 10-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте. Об этом сообщает "Телекомпания СТС".

"На Химгородке в Сумах произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, 10-летнего мальчика на повороте переехала маршрутка № 61. Мальчик погиб мгновенно", – говорится в сообщении.

Как сообщается, движение транспорта перекрыли.

На месте работают более трех полицейских машин и скорая помощь.

Официальных комментариев правоохранители пока не предоставляют.

Ранее в Киеве на перекрестке улиц Николая Закревского и Сержа Лифаря маршрутный автобус №590 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали.

А в Каменском Днепропетровской области маршрутка чуть не раздавила людей – автомобиль пролетел буквально в сантиметре от пешеходов. Как выяснилось, у микроавтобуса отказали тормоза.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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