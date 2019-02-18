Подкуп избирателей: в Сумской области полиция открыла расследование

Сумские полицейские начали расследование возможного подкупа избирателей на одном из предприятий

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Подкуп избирателей: в Сумской области полиция открыла расследование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg 2019-02-18T13:09:00+02:00 Другие регионы Сумские полицейские начали расследование возможного подкупа избирателей на одном из предприятий

В Сумской области полиция открыла расследование возможного нарушения избирательного законодательства: во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили информацию об организации подкупа в Ромнах.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сообщение о возможных попытках подкупа избирателей на одном из предприятий города было обнаружено во время мониторинга интернета.

Об этом сразу же сообщили руководству областной полиции, а следователи внесли соответствующие ведомости в Единый реестр досудебных расследований по статье "подкуп избирателя".

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование происшествия и выяснение всех его обстоятельств.

Напомним, ранее в полиции отметили, что некоторые из зарегистрированных кандидатов на пост главы государства уже прибегают к подкупу избирателей. При этом стражи порядка имен не называли, отметив лишь, что ведется следствие. В то же время, копы призвали усилить ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Также копы признали, что ежедневно получают сотни жалоб относительно нарушения правил агитации. Было открыто пять уголовных производств по подозрению в подкупе избирателей. Стоит отметить, что сейчас закон предусматривает наказание лишь за подкуп юридических лиц.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

А пока вся страна наблюдает за президентской гонкой, до другого не менее важного события осталось чуть менее девяти месяцев — парламентские выборы назначены на 27 октября. На днях НАПК раздало политсилам деньги, которые полагаются им из госбюджета на уставную деятельность в 2019-м. Мы посчитали, на какую предвыборную агитацию хватило бы этих денег, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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