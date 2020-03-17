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Подозрение на коронавирус: в Винницкой области в больницу попали четыре человека

17 марта, 14:05

Тина Наринецкая

Пока что инфицированных в регионе не обнаружили

В Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. Об этом рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, сообщает "Вінницька хвиля".

"Сейчас в инфекционных боксах Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова находятся четыре пациента с подозрением на коронавирус. Их анализы находятся в нашей лаборатории. Мы их проверяем на грипп всех групп и в том числе и на коронавирус", – сказал он.

На данный момент зараженных коронавирусом людей в Винницкой области не обнаружили.

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Ранее мы писали, что инфицирование COVID-19 подозревали у 25-летней девушки в Виннице, которая вернулась из Польши.

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Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили семь случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных, 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области, умерла.

Также отметим, что в Черновицкой области у восьми людей, у которых подозревали COVID-19, диагноз не подтвердился. Пациентов уже отпустили из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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