Подозрение на коронавирус: в Винницкой области в больницу попали четыре человека

Пока что инфицированных в регионе не обнаружили

В Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. Об этом рассказал заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины Степан Томин, сообщает "Вінницька хвиля".

"Сейчас в инфекционных боксах Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова находятся четыре пациента с подозрением на коронавирус. Их анализы находятся в нашей лаборатории. Мы их проверяем на грипп всех групп и в том числе и на коронавирус", – сказал он.

На данный момент зараженных коронавирусом людей в Винницкой области не обнаружили.

Реклама

Ранее мы писали, что инфицирование COVID-19 подозревали у 25-летней девушки в Виннице, которая вернулась из Польши.

Отметим, что на данный момент в Украине подтвердили семь случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных, 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области, умерла.

Также отметим, что в Черновицкой области у восьми людей, у которых подозревали COVID-19, диагноз не подтвердился. Пациентов уже отпустили из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама