Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой покончил с собой

Трагедия с девочкой в Херсонской области – подозреваемый в убийстве Марии Борисовой повесился в СИЗО – что известно

В херсонском СИЗО подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое покончил с собой.

Эту информацию "Сегодня" подтвердили в полиции области.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня 6.14", – сообщила нам спикер полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

СМИ пишут, что подозреваемый оставил предсмертную записку, однако нам правоохранители не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Как сообщает "Новый день", мужчину держали в камере только с одним соседом, потому что боялись, что другие задержанные устроят самосуд.

По данным СМИ, подозреваемый дождался, пока сокамерник уснет и порвал в клочья постельное белье. Из нее сделал "веревку", привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

Также уточняется, что в записке мужчина просил прощения у своей дочери и настаивал на своей невиновности.

Отметим, что ранее подозреваемый уже пытался совершить самоубийство, но его остановили. В личном деле было указано, что тот имеет склонность к суициду.

Однако в камере он вел себя спокойно: следовал режиму, не отказывался от еды и не конфликтовал с 58-летним сокамерником.

Напомним, в Херсонской области изнасиловали и задушили семилетнюю Марию Борисову. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался друг отца жертвы.

Видео: Сегодня

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