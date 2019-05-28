Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Убийство девочки на Житомирщине: власти требуют разобраться с горе-активистами

28 мая, 16:38

Житомирский исполком принял специальное заявление

Фото: Журнал Житомира
Фото: Журнал Житомира.

Исполнительный комитет Житомирского городского совета провел сегодня внеочередное заседание после сообщения об убийстве ребенка в одном из сел области.

Как сообщает Журнал Житомира, члены исполкома обсудили убийство 5-летней Даши Макарчук.и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.

"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов: Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", – информирует мэрия.

Обращение поручено подготовить Службе по делам детей совместно с юридическим департаментом городского совета.

Напомним, 28 мая в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили об убийстве 5-летней Даши Макарчук. По информации правоохранителей, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего 5-летнего ребенка. Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство. 

Как сообщалось, стали известны подробности убийства полицейского начальника под Киевом.

Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, Житомир, девочка

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство девочки на Житомирщине: власти требуют разобраться с горе-активистами". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жестокого убийцу женщины в Одесской области вернули в СИЗО

Сегодня, 15:20

Обгоревшее тело женщины нашли на окраине села

Застрелил и поджег: подробности гибели адвоката и его жены на Прикарпатье

Сегодня, 12:52

На месте трагедии была обнаружена предсмертная записка

В Чернигове судят начальника охраны супермаркета, якобы зарезавшего покупателя

Сегодня, 11:33

Подозреваемому продлили срок ареста

В Коломые убит известный адвокат с женой – СМИ

Сегодня, 09:51

Преступники подожгли дом семьи

Гонсалес: «Частая смена тренеров не приносит пользы «Карпатам»

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Новый официальный праздник ждет украинцев в июне

Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Куркума спасет больные суставы

Жан Тодт: У Ferrari всё получится

Обильное питье: печальные последствия

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь