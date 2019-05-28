Убийство девочки на Житомирщине: власти требуют разобраться с горе-активистами

Житомирский исполком принял специальное заявление

Фото: Журнал Житомира.

Исполнительный комитет Житомирского городского совета провел сегодня внеочередное заседание после сообщения об убийстве ребенка в одном из сел области.

Как сообщает Журнал Житомира, члены исполкома обсудили убийство 5-летней Даши Макарчук.и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.

"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов: Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", – информирует мэрия.

Обращение поручено подготовить Службе по делам детей совместно с юридическим департаментом городского совета.

Напомним, 28 мая в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили об убийстве 5-летней Даши Макарчук. По информации правоохранителей, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего 5-летнего ребенка. Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

Как сообщалось, стали известны подробности убийства полицейского начальника под Киевом.

Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.

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