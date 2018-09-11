Покушение на Гандзюк: правоохранители расследуют два криминальных производства

По факту покушения на чиновницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк правоохранители расследуют два криминальных производства. Об этом сообщил в интервью Censor.net. генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.

"Первое – по исполнителям, его ведет полиция, и к материалам этого дела у СБУ есть полный доступ. И второе дело – по заказчикам, его ведет СБУ. Прокурорская группа по этому делу при необходимости координирует их действия", – уточнил Луценко.

Кроме того, как рассказал генпрокурор, роли троих задержанных в деле уже четко определены. В частности, один из них покупал кислоту и вылил ее на чиновницу. При этом сам мужчина получил химические ожоги. Кроме того, уже найдена и сама кислота и известно, где ее хранили и переливали.

"Ключевой вопрос касается того, кто организовывал и заказывал это дело. Организатора мы видим – и до вчерашнего дня он молчал. От его ближайших показаний в СБУ зависит ответ, кто заказчик", – добавил Луценко.

Напомним, суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк в Херсоне. Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги.

Ранее четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления.