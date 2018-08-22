Четверо подозреваемых признались в покушении на Гандзюк – полиция

Четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", – приводит издание слова Тракало в среду вечером.

Он рассказал, что четверо из задержанных признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение совершить нападение на Гандзюк.

"Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном", – подчеркнул он.

По словам спикера полиции, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который был их командиром. Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Он сообщил, что следователи указывают на еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку – непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог серной кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

"Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы", – сказал Тракало.

Также он объяснил ситуацию с заявленным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

"О вынесении постановления прокурором и изменении статуса в производстве гр. Новикову, то на тот момент следствие имело достаточно оснований для его задержания и проверки на причастность к совершению этого преступления. В то же время работа шла параллельно и по другим направлениям, результатом чего является задержание пятерых подозреваемых и их признание ", – пояснил спикер Нацполиции.

Как сообщалось, из больницы в Херсоне 1 августа выписали исполняющую обязанности управляющей делами городского совета Екатерину Гандзюк, которая накануне получила химические ожоги в результате нападения. Об этом сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда женщину доставили после нападения. Она уехала долечиваться в Киев.

Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.

Сначала полиция квалифицировала инцидент как хулиганство и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.

Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк у ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как причинение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Полиция предоставила ей охрану в лечебном учреждении, в котором пострадавшая находится.

3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк, а 6 августа Геращенко сообщил, что подозреваемым является Николай Новиков, 1978 г.р., уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием, он является членом одной из преступных группировок Херсонской области.

Херсонский горсуд 6 августа избрал Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Тем временем, двое журналистов, проводивших независимое расследование, утверждают, что задержанный и арестованный впоследствии Н.Новиков имеет алиби на момент совершения нападения на Е.Гандзюк – находился на море с друзьями и знакомыми.

7 августа глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что, возможно, появится еще один подозреваемый в данном деле. 8 августа первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении, установлен и допрошен человек, реализовавший кислоту, есть качественное фото изображения человека, который приобрел раствор – "это именно тот человек, о котором… говорил глава Нацполиции Сергей Князев".

7 августа уголовное производство по факту организации покушения на убийство Е.Гандзюк передано в Главное следственное управление СБУ; о намерениях передать расследование генпрокурор Юрий Луценко сообщил еще 3 августа. Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., совершенного по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

17 августа директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что сотрудники полиции и СБУ задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на Е.Гандзюк. По его словам, среди задержанных – "граждан Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, покупавшее орудие преступления (серную кислоту)".

19 августа в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан, подозреваемых в организации и соучастии в совершении покушения, таким образом всего по данному делу задержано пять человек, сообщил глава Нацполиции Украины С.Князев.

"Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд", – сказал он, добавив, что большинство из задержанных принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

22 августа Князев сообщил, что в участии и соучастии покушения на Гандзюк подозреваются шестеро человек.

Новиков 22 августа был освобожден из-под стражи, с него сняты подозрения.

Глава Службы безопасности Василий Грицак в этот день заявил, что в данном деле арестованы пятеро человек, СБУ работает над установлением мотивов и заказчиков преступления.