Нападение на Гандзюк в Херсоне: подозреваемого Новикова отпустили из-под стражи

Подозреваемого в покушении на убийство чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Об этом сообщает "Громадське".

Мужчину отпустили за 15 минут до начала заседания по апелляции, ибо орган досудебного расследования пришел к выводу, что в действиях Новикова нет состава уголовного преступления. На данный момент уголовное производство против мужчины закрыли, он уже находится на свободе.

Напомним, ранее сама Екатерина Гандзюк не узнала арестованного полицией подозреваемого Николая Новикова. Мы уже писали, что мужчина, задержанный за нападение на Гандзюк, оказался местным жителем, который ранее уже отбывал срок за решеткой.

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны, и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он", – отметила женщина.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что нападение на Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур.

На данный момент следствие привлекает уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии и соучастии в покушении на убийство чиновницы Екатерины Гандзюк.