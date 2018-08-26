У Гандзюк ухудшилось состояние здоровья: лекарства есть только за границей

Для лечения активистки нужны препараты, которые еще не прошли сертификацию в Украине

У Екатерины Гандзюк, активистки и советника городского головы Херсона, после того, как ее облили серной кислотой, ухудшилось состояние здоровья. Об этом в субботу, 25 августа, сообщили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?". Эту информацию подтвердила адвокат активистки Евгения Закревская, передает Громадське.

Для лечения Гандзюк необходимы лекарства, которых нет в Украине. В сообществе попросили помочь найти медицинские препараты, отметив, что средства на них есть.

"Мы уверены, что Екатерина с мужеством перенесет и лечение, и послеоперационную реабилитацию, но мы вынуждены попросить вас помочь в поиске и доставке лекарств в Украину", – говорится в сообщении.

Также в сообществе отметили, что специфика химических ожогов такой площади и глубины поражения, которые получила Гандзюк, заставляет врачей изобретательно, а порой и экспериментально, подходить к лечению.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новейшим препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, поэтому купить их можно только за рубежом", – отметили в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Позже в сообщении добавили, что лекарства удалось найти за два часа.

Напомним, суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк в Херсоне. Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги.

Ранее четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления.

Также напомним, что нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения на Гандзюк.