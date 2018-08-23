Покушение на Гандзюк в Херсоне: суд арестовал пятого подозреваемого

Сегодня, 17:09

Во время нападения на чиновницу мужчина получил значительные ожоги

 

Покушение на Гандзюк в Херсоне: суд арестовал пятого подозреваемого

Суд избрал пятому подозреваемому в покушении на убийство чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.  

"Только что судом избрана мера пресечения содержание под стражей пятому участнику нападения на Екатерину Гандзюк. Во время совершения преступления он также получил значительный ожог частей своего тела", – написал он, отметив, что 23-летний житель Житомирской области был участником АТО, как и его сообщники.

На данный момент установлена группа из пяти человек, которые причастны к нападению на чиновницу. Четырем из них суд назначил меру пресечения в виде ареста, еще одному участнику – круглосуточный домашний арест.

"Руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", – рассказал правоохранитель.

Аброськин добавил, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются и роль каждого участника этой группы будет установлена в ходе проведения полного расследования. 

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Мы уже писали о том, что четверо из пяти задержанных подозреваемых в нападении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк сознались в совершении преступления

Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк у ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Нападение было квалифицировано правоохранителями как "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", а следствие рассматривает три версии нападения
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