Пошел в магазин без маски: в Сумах мужчину наказали за нарушения карантина

В Сумах оштрафовали мужчину, который без маски пошел в супермаркет "Сам". Именно в этом магазине города была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как рассказали в Заречном райсуде города, теперь нарушителю карантина придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. На судебном заседании мужчина свою вину все же признал.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области, несмотря на карантин сыграли большую свадьбу. Теперь владельцу ресторана, в котором устроили празднование, придется заплатить от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

Реклама В тренде Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото)

Также напомним, что в Измаиле Одесской области на 17 тысяч гривен оштрафовали парикмахера, которая нарушила карантин. Женщину "сдала" ее клиентка, которая все же успела воспользоваться услугами мастера.

Отметим, что в Украине за нарушение правил карантина можно получить серьезный штраф. Мы уже рассказывали, в каких случаях украинцев могут оштрафовать.

Также сайт "Сегодня" разбирался, что делать, если вас остановила полиция и можно ли оспорить штрафы в суде.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама