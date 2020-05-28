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Пошел в магазин без маски: в Сумах мужчину наказали за нарушения карантина

28 мая, 11:01

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Теперь мужчине придется заплатить немалый штраф

В Сумах оштрафовали мужчину, который без маски пошел в супермаркет "Сам". Именно в этом магазине города была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как рассказали в Заречном райсуде города, теперь нарушителю карантина придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. На судебном заседании мужчина свою вину все же признал.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области, несмотря на карантин сыграли большую свадьбу. Теперь владельцу ресторана, в котором устроили празднование, придется заплатить от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

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Также напомним, что в Измаиле Одесской области на 17 тысяч гривен оштрафовали парикмахера, которая нарушила карантин. Женщину "сдала" ее клиентка, которая все же успела воспользоваться услугами мастера.

Отметим, что в Украине за нарушение правил карантина можно получить серьезный штраф. Мы уже рассказывали, в каких случаях украинцев могут оштрафовать.

Также сайт "Сегодня" разбирался, что делать, если вас остановила полиция и можно ли оспорить штрафы в суде.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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