Пьяное ДТП в Винницкой области: легковушка слетела в кювет и перевернулась, погиб мужчина

В Винницкой области легковушка, за рулем которой находился пьяный водитель, съехала в кювет и перевернулась. Погиб пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло в Погребищенском районе области. 28-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем "ВАЗ 2107", на закругленном участке дороги не справился с управлением, и легковушка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии погиб 48-летний пассажир легковушки.

Как выяснилось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.