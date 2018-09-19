Езда под градусом: в Харькове шоферов ловят сотнями

Вразумить водителей не могут даже штрафы, которые стартуют от 10 200 грн

Автолюбителей не пугают ни штрафы, ни серьезные аварии, которые случаются во время езды в подвыпившем состоянии. Ежедневно патрульные полицейские Харькова останавливают около девяти водителей, которые управляют автомобилем под градусом, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Вразумить их не могут даже штрафы, которые стартуют от 10 200 грн. "Сегодня" выяснила, когда чаще всего можно встретить водителя подшофе за рулем авто.

К сожалению, пьяные покатушки в Харькове и области нередко заканчиваются трагически. Одно из таких ДТП произошло в поселке Васищево в пятницу, 14 сентября. Как сообщают в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, 41-летний водитель Volkswagen двигался на своем авто по трассе Харьков — Гороховатка и въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего на месте погибла 42-летняя женщина, и еще двух женщин, 53 и 49 лет, госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в остановку. Местные жители вызвали медиков, полицейских и делали все, чтобы водитель иномарки не скрылся с места ДТП. Прибывшие на место правоохранители провели алкотест — прибор показал 1,37 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2. Сейчас водитель находится в СИЗО — суд взял его под стражу без права внесения залога.

СТАТИСТИКА. С января по август в Харьковской области было составлено 2313 протоколов об административном правонарушении по ст. 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".

Как сообщил нам в. и. о. начальника управления патрульной полиции в Харьковской области старший лейтенант полиции Размик Оганисян, в списке нарушителей водители разного возраста — от 17 до 79 лет. Почти 40% случаев езды под градусом зафиксировали летом — 922 протокола. Также полисмены подсчитали, что чаще выпивших водителей останавливают с пятницы по воскресенье.

Эксперты уверены, что ситуацию нужно менять. Вице-президент "Общества участников движения" Виктор Козориз считает: помимо больших штрафов, нужно применять и дополнительные меры к нерадивым водителям.

"Во-первых, необходима работа социальной рекламы. Во-вторых, должна работать медико-психологическая экспертиза кандидатов в водители, чтобы еще до того, как они захотят получить права, экспертиза могла выявлять лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, и не давала им возможности получать удостоверение. В-третьих, как в странах Европы, должна работать система тотального и неожиданного алкоконтроля на дорогах (проверка всех водителей на опьянение. — Авт.)", — советует Виктор Козориз.

Также в борьбе с водителями подшофе поможет и нулевая терпимость к содержанию алкоголя в крови, так как не каждый человек может определить, сколько может выпить, не превышая норму.

ПЬЯНЫЕ РЕКОРДЫ

В облуправлении патрульной полиции говорят, что лето выдалось урожайным на антирекордсменов. 16 июня водитель ЗАЗ с 1,25 промилле алкоголя в крови въехал в киоск на пр-те Льва Ландау. В ту ночь копы остановили 14 пьяных водителей. А 13 августа водитель Opel с 2,51 промилле (выше нормы в 12 раз) протаранил два Peugeot.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.