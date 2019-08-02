Работал на российские спецслужбы: в Сумах задержали интернет-агитатора

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который распространял в интернете антиукраинские материалы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, агитатор на персональной странице в одной из запрещенных социальных сетей призывал к нарушению территориальной целостности и изменению госграницы Украины. Также он популяризировал террористические организации "Д/ЛНР".
Эти публикации мужчина получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных спецслужбами РФ. Во время обыска дома агитатора правоохранители нашли компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", – отметили в СБУ.
Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.
Кроме этого, в Одессе разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк