Разрыв селезенки и внутреннее кровотечение: командира взвода будут судить за избиение подчиненных

Причиной этого было недовольство командира солдатами

Фото: ВСУ.

Следователи ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении командира взвода Национальной гвардии, жестоко избившего своего подчиненного.

Как установило следствие, командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне в Полтавском районе избил двух солдат. Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих.

Впоследствии один из пострадавих получил разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт направили в суд.

Сейчас военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины, командиру взвода грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подполковника ВСУ, вымогавшего у подчиненного взятку в 25 тысяч гривен. Задержание произошло в рабочем кабинете во время получения первой части взятки в 4 тысячи гривен.

Кроме этого, мы писали, что в военной части в Василькове отравились военнослужащие-срочники. В медпункт с жалобами на состояние здоровья обратились 12 военнослужащих. Пострадавшим военные предоставили первую медицинскую помощь. Был установлен предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

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