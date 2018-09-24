Развращал ученицу на протяжении двух лет: в Сумской области задержали репетитора-педофила

Мужчине уже сообщили о подозрении, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

В Глухове Сумской области правоохранители задержали репетитора, который два года развращал несовершеннолетнюю ученицу. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснили следователи, мужчина проводил занятия с девочкой в течение 2015 – 2017 года. Лишь после того, как обучение закончилось, девочка призналась матери, что репетитор развращал ее. Кроме того, мужчина загружал на планшет ученицы изображения порнографического характера, в том числе и с детьми.

Сейчас педофила задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом"), ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних") и ч. 4 ст. 301 ("Распространение изображений порнографического характера") УК Украины. Мужчине уже сообщили о подозрении, а полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.