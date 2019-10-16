Решили заработать: студенты из Винницы вывезли в лес и ограбили местного жителя

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В Винницкой области задержали двух молодых людей, которые вывезли в лес местного жителя, избили и, угрожая пистолетом, отобрали у него деньги и мобильный телефон. Правонарушителями оказались 17 и 18-летние винницкие студенты.

"8 октября в полицию обратился 27-летний житель Винницы, что около часа ночи между ним и неизвестными молодыми людьми возникла ссора, в результате чего незнакомцы силой посадили его в автомобиль, вывезли за город в лесопосадку, где избили и завладели его деньгами в сумме 2,1 тыс. гривен и мобильным телефоном", – сообщают в полиции.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры в виде содержания под стражей.

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