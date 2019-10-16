Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Решили заработать: студенты из Винницы вывезли в лес и ограбили местного жителя

16 октября, 18:42

Парни избили мужчину и угрожали ему оружием

/ Фото: Pixabay

В Винницкой области задержали двух молодых людей, которые вывезли в лес местного жителя, избили и, угрожая пистолетом, отобрали у него деньги и мобильный телефон. Правонарушителями оказались 17 и 18-летние винницкие студенты.

"8 октября в полицию обратился 27-летний житель Винницы, что около часа ночи между ним и неизвестными молодыми людьми возникла ссора, в результате чего незнакомцы силой посадили его в автомобиль, вывезли за город в лесопосадку, где избили и завладели его деньгами в сумме 2,1 тыс. гривен и мобильным телефоном", – сообщают в полиции.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры в виде содержания под стражей.

Ранее в одном из сел Сокальского района Львовской области неизвестные напали на фермера, избили его и, угрожая оружием, завладели деньгами в сумме 230 тыс. гривен.

Напомним, в Тернопольской области трое мужчин в дизель-поезде Шепетовка – Лановцы избили и ограбили одного из пассажиров, жителя Хмельницкой области.

Ранее в Черновицкой области неизвестные напали на семью пенсионеров. Как оказалось, пострадал бывший ректор Буковинского государственного медицинского университета и его жена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Винница ограбление студенты избили

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеиFun
Огромные овчарки терроризируют жителей и разрывают домашний скот в Черкасской области: видео
Огромные овчарки терроризируют жителей и разрывают домашний скот в Черкасской области: видеоДругие регионы
В Житомирской области двухлетняя девочка упала с моста в реку
В Житомирской области двухлетняя девочка упала с моста в рекуДругие регионы
Помойка в квартире: жильцы многоэтажки в Чернигове страдают из-за соседки
Помойка в квартире: жильцы многоэтажки в Чернигове страдают из-за соседкиДругие регионы
Пара гусей-долгожителей живет в Винницкой области: видео о пернатых влюбленных
Пара гусей-долгожителей живет в Винницкой области: видео о пернатых влюбленныхДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...